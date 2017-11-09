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Дворник, по вине которого учащийся оказался на козырьке школы, уволен

Дворник, по вине которого учащийся оказался на козырьке школы, уволен

Фото: Социальные сети

По факту инцидента в средней школе № 31 города Уссурийска проведена проверка.

Напомним, видео, на котором школьник убирает снег с козырька школы № 31 в Уссурийске, появилось в одной из социальных сетей в субботу, 23 ноября. По поручению главы Уссурийского городского округа сразу же была инициирована проверка данного факта.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Уссурийского городского окрга, установлено, что снег с козырька убирала женщина-дворник. На перемене ей вызвался помочь один из учеников школы. Мальчик убирал снег не более 5 минут. «Мы поговорили с учеником, он подтвердил, что сам захотел помочь убрать снег. Никто ребёнка не заставлял и не принуждал к этому, - отметил директор школы № 31 Сергей Старкин. - Сразу были приняты все меры. С педагогическим составом и с техническим персоналом школы проведена беседа».

В результате проверки дворник уволена, завхозу объявлен выговор за слабый контроль над техническим персоналом, директору вынесено замечание. Претензий к общеобразовательному учреждению со стороны родителей мальчика нет.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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