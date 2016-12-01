Полиция установила личность человека, отправившего ребенка чистить снег без страховки





Сотрудники отдела МВД России по городу Уссурийску провели проверку видеозаписи, размещенной в социальных сетях, об инциденте с уборкой снега в одной из городских школ, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на ведомство.

Инспекторы по делам несовершеннолетних установили личности участников видеосъемки и опросили их. Установлено, что 22 ноября, учащийся 6 класса по просьбе своей тети, работавшей дворником в учебном заведении, оказал ей помощь в уборке снега. Мальчик не стал надевать верхнюю одежду, так как на улице было тепло.

Узнав о происшествии, заместитель директора школы по административно-хозяйственной части провела с женщиной профилактическую беседу, напомнив о требовании неукоснительного соблюдения техники безопасности в образовательном учреждении.

Как сообщает пресс-служба администрации Уссурийска, по факту инцидента с уборкой снега с козырька над крыльцом входа в здание, проведена проверка сотрудниками управления образования.

Установлено, что снег с козырька убирала женщина-дворник. На перемене ей вызвался помочь один из учеников школы. Мальчик убирал снег не более 5 минут. «Мы поговорили с учеником, он подтвердил, что сам захотел помочь убрать снег. Никто ребёнка не заставлял и не принуждал к этому, - отметил директор школы № 31 Сергей Старкин. - Сразу были приняты все меры. С педагогическим составом и с техническим персоналом школы проведена беседа».

В результате проверки дворник уволена, завхозу объявлен выговор за слабый контроль над техническим персоналом, директору вынесено замечание. Претензий к общеобразовательному учреждению со стороны родителей мальчика нет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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