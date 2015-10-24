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Стали известны подробности инцидента в находкинской школе

Стали известны подробности инцидента в находкинской школе

Фото: novosti-murmanskoy-oblasti.ru

Сотрудники полиции провели проверку и установили обстоятельства инцидента с участием несовершеннолетних в одной из городских школ. 

Ранее в Сеть попало видео, на котором снято, как школьник бьет свою одноклассницу предметом, похожим на палку. (Подробности - здесь).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Находке, инспекторы по делам несовершеннолетних опросили учащихся, персонал и родителей. Установлены личности участников видеосъемки.

В ходе конфликта, возникшего между учениками восьмого класса, 14-летний подросток получил удар по ноге веником, в результате потасовки веник развалился и в руках мальчика остался каркас, которым он стал размахивать, задев школьницу.

С несовершеннолетним проведена профилактическая беседа, он приглашен на совет по профилактике в учебном заведении. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В отношении законного представителя подростка составлен административный материал по части 1 статьи 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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