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Полиция начала проверку по факту избиения ученицы находкинской школы одноклассником

Полиция начала проверку по факту избиения ученицы находкинской школы одноклассником

Фото: РИА Новости

Полиция начала проверку из-за драки в школе в Находке, во время которой девочка получила телесные повреждения, сообщил РИА Новости представитель УМВД по Приморскому краю, — передают «Вести: Приморье».

Избиение произошло в средней школе №3 Находки.

В социальных сетях появилось сообщение, что восьмиклассник с криком «вот вам» набросился на девочку прямо в классе. Одна из учениц выкрикнула: «Вероника, беги!» Подросток нанес однокласснице несколько ударов палкой с размаха. Девочка попыталась закрыть лицо руками и оттолкнуть мальчика в угол.

«Полиция устанавливает обстоятельства инцидента с участием несовершеннолетних, в ходе которого школьнице были причинены телесные повреждения. В образовательное учреждение направлены инспекторы по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу Находке. Проводится проверка», - сказал собеседник агентства.

Ранее "Вести: Приморье" рассказывали о факте избиения ученицей колледжа своего сокурсника-инвалида. При этом девушка отрицала свою вину

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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