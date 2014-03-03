Избившей однокурсника-инвалида студентке грозит отчисление 

Студентку, избившую однокурсника в колледже Арсеньева, могут отчислить, сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на «ПРОФИ Новости».

«Дальнейшее пребывание девочки в колледже будем решать на педсовете, потому что разовое грубое нарушение устава колледжа влечет отчисление. Сейчас будем решать, смотреть, также дадим оценку каждому - другим учащимся, которые находились в классе во время драки", - рассказал представитель Приморского индустриального колледжа изданию ПРОФИ Новости.

По его словам, инцидент произошел между учащимися первого курса: «Как только об инциденте педагогам стало известно, сразу мальчика отвезли, сняли побои, написали заявление в полицию, сейчас в этом деле разбирается полиция», — отметил представитель колледжа.

Как сообщил изданию источник, знакомый с ситуацией, девушка состоит на учете в детской комнате полиции, пришла в колледж после девятого класса.

Ранее «Вестям: Приморье» о состоянии здоровья пострадавшего рассказала его мать.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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