Студент из колледжа Благовещенска, которого "похоронили" СМИ, жив

По счастливой случайности пострадавший жив. Ему делают операцию, - рассказал близкий друг Алексея Кирилл.

Кирилл - студент этого колледжа. Он рассказал, что у него не было возможности увидеть товарища после ЧП. Но студенты, которые были в аудитории, рассказали, как все произошло.

Напомним, по информации СК, стрельбу в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске устроил 19-летний студент этого учебного заведения, возбуждено уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По данным следствия, он стрелял из зарегистрированного за ним охотничьего оружия. В результате от ранений погиб 19-летний парень, еще трое молодых людей 17, 19 и 20 лет пострадали и были госпитализированы, стрелок покончил с собой.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru