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Избиением подростка-инвалида в Арсеневе занялась прокуратура

Избиением подростка-инвалида в Арсеневе занялась прокуратура

Фото: Инстаграм @arstv


Прокуратура организовала проверку по факту произошедших на территории Приморского индустриального колледжа г. Арсеньева событий, связанных с причинением телесных повреждений первокурснику, являющемуся инвалидом, — сообщили «Вестям: Приморье» в надзорном органе.

В рамках представленных полномочий надзорное ведомство проверяет соблюдение законодательства об образовании, а также надлежащую организацию профилактической работы с учащимися учреждения.

Кроме этого, будет дана оценка и деятельности органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.

Ход и результаты проверки поставлены на контроль прокуратуры края.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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