Избиением подростка-инвалида в Арсеневе занялась прокуратура
Прокуратура организовала проверку по факту произошедших на территории Приморского индустриального колледжа г. Арсеньева событий, связанных с причинением телесных повреждений первокурснику, являющемуся инвалидом, — сообщили «Вестям: Приморье» в надзорном органе.
В рамках представленных полномочий надзорное ведомство проверяет соблюдение законодательства об образовании, а также надлежащую организацию профилактической работы с учащимися учреждения.
Кроме этого, будет дана оценка и деятельности органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.
Ход и результаты проверки поставлены на контроль прокуратуры края.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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