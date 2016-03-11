Избиением подростка-инвалида в Арсеневе занялась прокуратура





Прокуратура организовала проверку по факту произошедших на территории Приморского индустриального колледжа г. Арсеньева событий, связанных с причинением телесных повреждений первокурснику, являющемуся инвалидом, — сообщили «Вестям: Приморье» в надзорном органе.

В рамках представленных полномочий надзорное ведомство проверяет соблюдение законодательства об образовании, а также надлежащую организацию профилактической работы с учащимися учреждения.

Кроме этого, будет дана оценка и деятельности органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.

Ход и результаты проверки поставлены на контроль прокуратуры края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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