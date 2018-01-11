Кому ртути? Опасное вещество раздавал одноклассникам семиклассник
Прокуратура края проверяет сообщения СМИ о разливе ртути в школе села Хороль, которую принес учащийся, — сообщают «Вести: Приморье» по данным ведомства.
В сети Интернет и в средствах массовой информации размещены сообщения о разливе в школе села Хороль ртути, которую принес учащийся 7 класса в банке и раздавал одноклассникам.
В рамках представленных полномочий надзорное ведомство проверяет соблюдение законодательства об образовании, а также надлежащую организацию профилактической работы с учащимися учреждения.
Кроме этого, будет дана оценка деятельности органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.
Ход и результаты проверки поставлены на контроль прокуратуры края.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Популярное в сети
Загрузка...
Ранее по теме
-
18.09.2019 Избиением подростка-инвалида в Арсеневе занялась прокуратура
-
27.11.2019 Срочно. Концентрация паров ртути после ЧП в Хороле превысила норму почти в 100 раз
-
11.01.2018 Прокуратура проверяет сообщения в СМИ об ученике, «лишившимся селезенки» в школе
-
27.11.2019 В одной из школ Приморья зафиксирован крупный разлив ртути
-
20.02.2019 Родители устроили самосуд над школьником, избивавшим их детей
-
12.09.2019 Отравленные ртутью заграничные морепродукты не попадут на стол приморцам
Добавить комментарий