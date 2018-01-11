Кому ртути? Опасное вещество раздавал одноклассникам семиклассник





Прокуратура края проверяет сообщения СМИ о разливе ртути в школе села Хороль, которую принес учащийся, — сообщают «Вести: Приморье» по данным ведомства.

В сети Интернет и в средствах массовой информации размещены сообщения о разливе в школе села Хороль ртути, которую принес учащийся 7 класса в банке и раздавал одноклассникам.

В рамках представленных полномочий надзорное ведомство проверяет соблюдение законодательства об образовании, а также надлежащую организацию профилактической работы с учащимися учреждения.

Кроме этого, будет дана оценка деятельности органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.

Ход и результаты проверки поставлены на контроль прокуратуры края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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