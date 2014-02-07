Срочно. Концентрация паров ртути после ЧП в Хороле превысила норму почти в 100 раз
В организации "Примтехнополис" подвердили "Вестям: Приморье" информацию о том, что в средней школе села Хороль произошел разлив ртути большого объема. Примерный вес опасного вещества составил около 2 килограммов, сообщает "Вести: Приморье".
Поскольку местные власти не сразу обратились к специализированной организации, трудно точно назвать объем разлившегося вещества. Как сообщили в "Примтехнополисе", руководство учреждения попыталось самостоятельно избавиться от ртути путем помывки помещения. Однако такой способ, по словам специалистов, является непригодным и более того, очень опасным, поскольку пары ртути распространяются на большую площадь.
Специалисты "Примтехнополиса" прибыли на место ЧП на следующие сутки и тогда концентрация паров смертельно опасного вещества превышала нормальную почти в 80 раз.
На месте происшествия работает наша съемочная группа. Подробности последуют в выпуске "Вестей: Приморье" в 17:00
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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