Новости Происшествия

Сегодня, 15:12
 

Срочно. Концентрация паров ртути после ЧП в Хороле превысила норму почти в 100 раз

Срочно. Концентрация паров ртути после ЧП в Хороле превысила норму почти в 100 раз

В организации "Примтехнополис" подвердили "Вестям: Приморье" информацию о том, что в средней школе села Хороль произошел разлив ртути большого объема. Примерный вес опасного вещества составил около 2 килограммов, сообщает "Вести: Приморье".

Поскольку местные власти не сразу обратились к специализированной организации, трудно точно назвать объем разлившегося вещества. Как сообщили в "Примтехнополисе",  руководство учреждения попыталось самостоятельно избавиться от ртути путем помывки помещения. Однако такой способ, по словам специалистов, является непригодным и более того, очень опасным, поскольку пары ртути распространяются на большую площадь.

Специалисты "Примтехнополиса" прибыли на место ЧП на следующие сутки и тогда концентрация паров смертельно опасного вещества превышала нормальную почти в 80 раз. 

На месте происшествия работает наша съемочная группа. Подробности последуют в выпуске "Вестей: Приморье" в 17:00

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести









Отдых у моря