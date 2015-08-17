С подозрением на отравление ртутью в Хороле госпитализирован один ученик





Учеников школы №3 села Хороль временно переведут на обучение в соседнюю школу. Об этом «Вестям: Приморье» сообщила врио вице-губернатора – директор департамента образования и науки Приморского края Наталья Бондаренко.

Вернуться в свое образовательное учреждение ученики смогут только после того, как здесь завершат демеркуризацию помещений и проведут контрольные замеры на отсутствие паров ртути.

Напомним, в понедельник, 25 ноября, один из учеников школы №3 села Хороль принес емкость с ртутью. После игры с «жидким металлом» часть его попала на пол. Детей незамедлительно эвакуировали из здания. Всего здесь учатся 270 человек.

«На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС и Роспотребнадзора. Сейчас дети обучаются дистанционно, выполняют задания дома и получают обратную связь от учителей. Что касается ребят 9-х и 11-х классов, для них проводят очные консультации с педагогами в актовом зале соседней школы. Ведь впереди итоговое сочинение, очень важно, чтобы дети хорошо к нему подготовились», – уточнила Наталья Бондаренко, добавив, что, если к понедельнику все необходимые мероприятия по специализированной очистке помещений не будут завершены, ребята временно продолжат обучение в соседней школе №2.

Как сообщил главный врач Хорольской районной больницы Иван Белевич, в первый день с жалобами на плохое самочувствие обратился один учащийся. Ребенок госпитализирован, но осмотр и лабораторные исследования исключили отравление парами ртути.

«Несмотря на то, что признаков отравления парами ртути у ребенка нет, он госпитализирован и находится под наблюдением врачей. В настоящее время пациент чувствует себя хорошо», – отметил главврач, подчеркнув, что всех учеников школы дополнительно осмотрят педиатры и терапевты.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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