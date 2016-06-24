Сегодня в Хороле предпримут очередную попытку очистить школу №3 от паров ртути. Есть подозрение, что загрязнено не только здание. Ученики могли принести вредное вещество в свои дома. Ольга Катренко — о ситуации.

О разливе ртути молчали, пока в программу Вести-Приморье не обратился дедушка одного из первоклассников. В Хороле на его вопросы не ответили.

Андрей Федосов, дед ученика школы №3 с. Хороль, пенсионер МВД:

- Произошло ли там отравление детей, насколько? Принимаются ли меры по сохранению их здоровья?

Он пенсионер МВД и, говорит, человек дотошный. Волнуется за внука, за всех детей третьей школы, весь Хороль. В понедельник, 25 ноября, семиклассник нашел баночку с ртутью, принёс показать.

Алла Абросимова, начальник управления народного образования администрации Хорольского района:

- Школьники пошалили, эта шалость вылилась в то, что пришлось прекратить образовательный процесс, и сейчас решается вопрос о так называемой демеркуризации, то есть нейтрализации паров ртути.

Почему сейчас, три дня прошло - интересуемся у Аллы Абросимовой. Она единственная, кто вышел к журналистам. Мужчины из отдела ГО и ЧС отказались.

Алла Абросимова:

- Самое главное, у нас пострадавших нет, никто в больницы не обращался.

Если никто не обращался ведь не значит, что не пострадал. Ведь ходят слухи, что ртуть попала на одежду, значит в дома. А люди не могут проверить, потому что это очень дорого».

Алла Абросимова:

- Все, что было видимым, собрано на лист бумаги, помещено в эту баночку, никаких следов, никаких растоптанных капелек мы не видели.

Не литры, десятки граммов, говорит. И подтверждает факт самостоятельной уборки ртути педагогами. Да, детей эвакуировали, вызвали спецслужбу. Но утилизация в руках коммерсантов. А запросили они 3 миллиона 800 тысяч рублей.

Иван Скогорев, директор частной компании по демеркуризации:

- Мы допускаем, что при уборке, что было собрано — на сегодняшний день неизвестно где. Одежда школьников, портфели учеников, учебники — это тоже загрязнено.

Одни пугают превышением предельно допустимой концентрации аж в 80 раз. Другие тем, что сами разберутся: Роспотребнадзор прислал в Хороль инструкцию, как устранить опасность. Где в этой истории МЧС? Другие силовики? А вот. У школы — вполне контактный, в отличие от чиновников, инспектор ГИБДД, Захар Учаев.

Захар Учаев, инспектор ДПС отдельного взвода по Хорольскому району:

- Ключи оставила директор школы мне. Ну, вроде как осмотрена была школа, все окна и двери закрыты.

Вынужденные каникулы, как говорят власти поселка, продлятся до конца недели. То есть, в понедельник ученики должны сесть за парты. А если проблема не решится, то недалеко есть еще одна школа, и во вторую смену там готовы принять детей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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