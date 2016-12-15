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Прокуратура проверит факт проживания трехлетней девочки рядом с домашними животными

Прокуратура проверит факт проживания трехлетней девочки рядом с домашними животными

Источник фото: news2.ru

Информация о ребенке, обнаруженном в подсобном помещении, где в тот момент находились животные, заинтересовала краевую прокуратуру, — передают «Вести: Приморье» по данным ведомства.

В связи с произошедшим инцидентом прокуратурой будет дана оценка деятельности органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.

Кроме того, в рамках представленных полномочий надзорным ведомством взят на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту произошедшего.

Соблюдение прав малолетней, в том числе вопрос её жизнеустройства, находятся на контроле в органах прокуратуры края.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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