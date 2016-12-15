Сегодня, 06:26
Прокуратура проверит факт проживания трехлетней девочки рядом с домашними животными
Информация о ребенке, обнаруженном в подсобном помещении, где в тот момент находились животные, заинтересовала краевую прокуратуру, — передают «Вести: Приморье» по данным ведомства.
В связи с произошедшим инцидентом прокуратурой будет дана оценка деятельности органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.
Кроме того, в рамках представленных полномочий надзорным ведомством взят на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту произошедшего.
Соблюдение прав малолетней, в том числе вопрос её жизнеустройства, находятся на контроле в органах прокуратуры края.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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