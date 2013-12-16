Делом ребенка из Уссурийска, живущего в загоне с домашним скотом, заинтересовался председатель СК России





Председатель Следственного комитета поручил доложить о факте проживания ребенка в ненадлежащих условиях в Приморском крае и взять ход проведения доследственной проверки на контроль, — передают «Вести: Приморья» по информации СК.

Накануне «Вести: Приморье» сообщали о трехлетней малышке, живущей в подсобном помещении фермы вместе с телятами и козами.

«По данным журналистов, опекун, которая оказалась бабушкой девочки, заявила, что ей удобнее проживать вместе с внучкой в этом помещении на ферме, а не в доме, который находился в селе. В результате девочку изъяли из семьи и поместили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в Уссурийске», — говорится в сообщении приморского СК.

По данному факту следственными органами СК России по Приморскому краю незамедлительно организована доследственная проверка.

Председатель Следственного комитета поручил руководству территориального следственного органа дать всестороннюю оценку произошедшему в рамках проводимой проверки, установить все обстоятельства и причины, которые могли повлечь угрозу здоровью ребенка.

Также Александр Бастрыкин дал указание доложить обо всех принятых решениях и мероприятиях по восстановлению прав девочки и поставил результаты проверки на контроль в центральном аппарате ведомства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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