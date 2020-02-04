В Приморье трехлетняя девочка проживала в загоне с телятами

В Уссурийском городском округе проведен совместный рейд представителей органов опеки и попечительства и инспекторов ОПДН ЛО МВД России на ст.Уссурийск по семьям, состоящим на учёте в органах системы профилактики, а также семей, в которых проживают опекаемые дети.

В ходе рейда проверяющими выявлены множественные нарушения, допущенные законными представителями детей по обеспечению нормальными условиями проживания опекаемых несовершеннолетних.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, в одном из сёл Уссурийкого городского округа, в семье, где находятся два опекаемых ребенка, их опекун, в связи с недостатком финансовых средств и потерей работы, решила уехать на заработки в другой город с временным проживанием у дальних родственников. В этот же период родная мать детей, после нескольких лет злоупотребления алкоголем, проявила желание восстановить свои потерянные родительские права. Дети, как установили инспекторы ОПДН, возвращаться к родной матери не хотят. В сложившейся ситуации подростки оказались в психологически подавленном состоянии, замкнулись в себе, стали пропускать занятия в школе. В ходе общения участников профилактического рейда с членами данной семьи, опекун, в связи с отсутствием у нее денежных средств, обратилась с просьбой оказать содействие во временном помещении детей в КГБ УСО «Уссурийский социально-реабилитационный центр» до момента разрешения финансовых проблем и устройства на новую работу.

В другом селе Уссурийского городского округа, участниками рейда выявлена трехлетняя опекаемая девочка, проживающая вместе с опекуном в небольшой комнатке одного из подсобных помещений фермы для крупного рогатого скота на территории крестьянско-фермерского хозяйства. В помещении, где живет ребенок, инспекторы ПДН обнаружили за печкой загон с животными (телятами и козлятами), мешки с кормом для скота и ветеринарные медикаменты в открытом доступе. Детские вещи в беспорядке валялись по всей комнате, внутренний интерьер помещения, с отпавшей со стен штукатуркой, некрашеными полами и нависшими проводами производил угнетающее впечатление.

Опекун пояснила, что в связи с большой загруженностью на свой работе, ей удобнее постоянно проживать с малолетней внучкой в этом помещении на ферме, чем в доме, который находится на территории села.

Поскольку данное помещение, по мнению членов рейдовой бригады, не пригодно для проживания ребенка и не соответствует установленным гигиеническим требованиям, в целях охраны его жизни и здоровья девочка была помещена в КГБ УСО «Уссурийский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».

Информация о всех выявленных в ходе рейда фактах пренебрежительного отношения опекунов к своим подопечным инспекторами ОПДН МВД России на ст.Уссурийск направлена в органы системы профилактики и социальной защиты Уссурийского городского округа для дальнейшей профилактической работы с данными опекунами.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]