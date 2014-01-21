В Приморье мать-"кукушка" бросила 13-летнюю дочь на произвол судьбы

13-летнюю девочку приютила семья ее школьной подруги. Мать подруги рассказала, что девочка пришла в их семью с просьбой пожить какое-то время, так как у неё возник конфликт со своей матерью. Ребенок был в подавленном состоянии и утверждал, что мать не имеет постоянного места жительства, злоупотребляет спиртными напитками, ведет аморальный образ жизни.

Женщина, приютившая девочку, вышла на ее законных представителей, однако мать ребенка пояснила, что в настоящий период времени она не имеет постоянного дохода и места жительства, в связи с чем забрать дочь не может.

Как сообщает в пресс-службе УТ МВД России по ДФО, за время проживания подростка в данной семье, мать не посещала ребенка и не оказывала ему финансовой помощи. Девочка не имела сменной одежды и находилась на полном обеспечении семьи своей школьной подруги.

С целью решения вопроса о дальнейшем проживании и целесообразности нахождения подростка в семье матери, девочка помещена в Уссурийский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

В отношении матери подростка стражами правопорядка составлен протокол по ч.1 ст. 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Информация по данному факту направлена в органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних Уссурийского городского округа для принятия мер.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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