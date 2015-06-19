Школьницу изъяли из неблагополучной семьи в Приморье

В Артеме полицейские прибыли по сигналу о дебоше в квартире на улице Черноморской. В отношении нарушителей правопорядка был составлен административный протокол, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Артему.

Полицейские обратили внимание, что в квартире вместе с пьяными взрослыми находится 12-летняя девочка. Эту информацию передали инспектору по делам несовершеннолетних. Придя в школу, инспектор ПДН побеседовала с ребенком. Девочка рассказала, что мать вместе с сожителем злоупотребляют алкогольными напитками. Было принято решение поместить школьницу в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Примечательно, что жительница Артема только спустя двое суток пришла в школу, чтобы узнать, где же находится ее ребенок. Социальный педагог посоветовала нерадивой мамаше обратиться в отдел полиции.

Полицейские составили в отношении 37-летней жительницы Артема административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Материалы направлены в административную комиссию для принятия решения.

Семью поставили на профилактический учет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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