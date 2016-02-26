Прокуратура Приморья заинтересовалась случаем с детьми, которые лежали на гострассе

Прокуратура Анучинского района организовала проверку информации, размещенной в одной из социальных сетей, о нахождении несовершеннолетних на проезжей части автодороги.

Напомним, группа несовершеннолетних находились на проезжей части автодороги в районе с. Новогордеевка Анучинского района. Дети находились без присмотра взрослых, лежали на асфальте, обсыхая после купания в озере, расположенном в нескольких метрах от дороги.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуру края, в отношении законных представителей детей составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Кроме того, в ходе проверки надзорными ведомством будет дана оценка деятельности органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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