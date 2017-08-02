Троих детей застали за опасным занятием на оживленной трассе Осиновка - Рудная Пристань

В Новогордеевке Анучинского района, трое детей вышли на оживленную трассу Осиновка - Рудная Пристань и легли на асфальт, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на arstv.

По сообщению паблика, дети перед этим искупались в лотосовом озере и таким образом решили обсушиться и погреться.

"Они там каждый год греются. И попробуй замечание сделать. Так узнаешь много интересного про себя", - рассказала подписчица.

По словам автора видео, после сделанного им замечания дети все-таки ушли с дороги. Однако водителям все же стоит быть внимательнее на данном участке трассы.

Автор видео - dmitry__nemkov

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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