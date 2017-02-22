Появилось видео самолета, который оказался на трассе в Приморье
В сети появилось видео самолета, который сегодня оказался на оживленной трассе Осиновка-Рудная Пристань. Судя по кадрам, для водителей, проезжающих по дороге, такая встреча с самолетом была неожиданной, сообщает "Вести: Приморье".
Самолет сопровождали люди в военной форме, а также несколько грузовых автомобилей. Судя по всему приземлиться на дорогу боевой самолет вряд ли мог, поскольку у него отсутствуют крылья. Скорее всего, его просту буксируют в какое-то место.
Видео: @arstv
https://vestiprim.ru/uploads/files/2019-10/1572064275_samolet.mp4
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Загрузка...
Ранее по теме
-
26.10.2019 Боевой самолёт приземлился на оживленной трассе Приморья
-
13.08.2019 "Капец, подстава": перевернувшийся "лесовоз" блокировал движение на трассе 05Н-100 в Приморье
-
05.06.2018 В Приморье автомобиль вылетел с трассы, врезался в дорожный знак и перевернулся
-
12.10.2017 Стадо диких кабанов остановило движение на трассе в Приморье(видео)
-
02.08.2017 В центральном Приморье на трассе Осиновка-Рудная Пристань обрушился мост
-
22.02.2017 Серьезная авария произошла по дороге с о. Русский в сторону Патрокла
Добавить комментарий