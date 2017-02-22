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Появилось видео самолета, который оказался на трассе в Приморье

Появилось видео самолета, который оказался на трассе в Приморье

В сети появилось видео самолета, который сегодня оказался на оживленной трассе Осиновка-Рудная Пристань. Судя по кадрам, для водителей, проезжающих по дороге, такая встреча с самолетом была неожиданной, сообщает "Вести: Приморье". 

Самолет сопровождали люди в военной форме, а также несколько грузовых автомобилей. Судя по всему приземлиться на дорогу боевой самолет вряд ли мог, поскольку у него отсутствуют крылья. Скорее всего, его просту буксируют в какое-то место.

Видео: @arstv

https://vestiprim.ru/uploads/files/2019-10/1572064275_samolet.mp4

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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