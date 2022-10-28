Примавтодор разблокировал дорогу на перевале под Дальнегорском
Застрявшие на Высокогорском перевале на трассе Осиновка-Рудная Пристань машины вытянули и спустили с перевала. Дижение на этом участке дороги пока закрыто, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на ТГ-канал Приавтодора.
Ранее сообщалось, что десятки машин оказались в плену снегопада и гололеда на севере Приморского края.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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