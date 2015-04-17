Полиция привлекла к ответственности родителей, чьи дети лежали на оживленной трассе

Ранее "Вести: Приморье" сообщали о том, что в селе Новогордеевка Анучинского района дети, искупавшись в лотосовом озере, ложатся на асфальт на гострассе Осиновка – Рудная Пристань.

Для проведения комплекса мероприятий по установлению личности несовершеннолетних и их законных представителей, а также для выяснения всех обстоятельств на место выехали инспектор ПДН и участковый уполномоченный полиции.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России "Арсеньевский", установлено, что сестры в возрасте 9 и 5 лет отправились на озеро, где после купания решили лечь на асфальт, чтобы погреться, при этом, убедившись в том, что на дороге нет автотранспорта. Через некоторое время около них остановилась машина и женщина сделала им замечание. После чего девочки ушли, о произошедшем родителям ничего не рассказывали.

Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с несовершеннолетними и их родителями профилактическую беседу о недопущении подобных случаев, а также о мерах безопасности на водоемах.

Родители несовершеннолетних привлечены к административной ответственности, предусмотренной ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Полицейские просят граждан провести беседы со своими детьми и разъяснить опасные последствия подобных развлечений.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]