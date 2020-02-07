Новости Общество Культура
Сегодня, 18:59

Прокуратуру заинтересовал «нецензурный» урок русского языка в школе Уссурийска

Прокуратуру заинтересовал «нецензурный» урок русского языка в школе Уссурийска

Источник фото: Инстаграм @mark2_che


Прокуратура организовала проверку сообщений СМИ, на котором учитель в классе с детьми разбирает фразу с нецензурной лексикой, — передают «Вести: Приморье» со ссылкой на ведомство.

В средствах массовой информации и социальных сетях размещено видео, на котором учитель в классе с детьми разбирает фразу с нецензурной лексикой.  

По данному факту прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства об образовании и об основных гарантиях прав детей.

Кроме этого, будет дана оценка организации профилактической работы в учреждении, а также деятельности органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.

На контроль взят ход и результаты проведения служебной проверки, проводимой управлением образования администрации Уссурийского городского округа.

По итогам надзорных мероприятий, при наличии оснований, будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее "Вести: Приморье" сообщали о необычном уроке, который провели в школе №14 Уссурийска: учитель вместе с детьми разбирали правописание матершинного слова. 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме