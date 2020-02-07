Прокуратуру заинтересовал «нецензурный» урок русского языка в школе Уссурийска





Прокуратура организовала проверку сообщений СМИ, на котором учитель в классе с детьми разбирает фразу с нецензурной лексикой, — передают «Вести: Приморье» со ссылкой на ведомство.

В средствах массовой информации и социальных сетях размещено видео, на котором учитель в классе с детьми разбирает фразу с нецензурной лексикой.

По данному факту прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства об образовании и об основных гарантиях прав детей.

Кроме этого, будет дана оценка организации профилактической работы в учреждении, а также деятельности органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.

На контроль взят ход и результаты проведения служебной проверки, проводимой управлением образования администрации Уссурийского городского округа.

По итогам надзорных мероприятий, при наличии оснований, будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее "Вести: Приморье" сообщали о необычном уроке, который провели в школе №14 Уссурийска: учитель вместе с детьми разбирали правописание матершинного слова.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]