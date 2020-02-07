В школе Уссурийска после "нецензурного урока" провели служебное расследование

В школе № 14 города Уссурийска провели служебное расследование после публикации в интернете видео, где учительница разбирает написанную на доске матерную фразу, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА Новости.

Напомним, инцидент произошел полтора года назад в средней школе № 14 города Уссурийска. Учительница, увидев написанную на доске фразу с нецензурными выражениями, стала разбирать ошибки, объясняя на этом примере правила русского языка. Один из школьников заснял всё происходящее на видео. Инцидент получил широкую огласку только накануне, когда кадры с урока появились в соцсетях и местных СМИ.

"Мы провели служебное расследование и не нашли оснований для отстранения учителя. По трудовому кодексу нельзя наказать работника за проступок, который он совершил более полугода назад", - сообщил директор школы Илья Вологин.

Директор добавил, что в январе этого года видео ему прислала мама одного из учеников.

«Родители десятиклассников, и сами ученики, а их у педагога 90 человек, разошлись в своём мнении по отношению к учителю и его поступку", - сообщил собеседник агентства.

Он рассказал, что в понедельник состоится родительское собрание, где педагоги и родители попробуют "прийти к конструктивному решению".

Директор отметил, что в управление образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа родители не обращались. Эту информацию подтвердили в муниципалитете - официальных жалоб не поступало.





Между тем, по вышеизложенному факту прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства об образовании и об основных гарантиях прав детей.

Кроме этого, будет дана оценка организации профилактической работы в учреждении, а также деятельности органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.

На контроль взят ход и результаты проведения служебной проверки, проводимой управлением образования администрации Уссурийского городского округа.

По итогам надзорных мероприятий, при наличии оснований, будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]