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"Ей нужно премию дать, а не увольнять" - блогер об учительнице из Уссурийска

"Ей нужно премию дать, а не увольнять" - блогер об учительнице из Уссурийска

Источник фото: Википедия

Известный блогер высказался о скандальной истории в школе Уссурийска.

Напомним, учительница школы №14 нестандартно отреагировала на мат в классе, пригласив учеников к доске и предложив им разобрать слово "д...ёб" и выражение "пошёл на х.й". Школьники рассказали об этом родителям. А те начали писать жалобы директору, в прокуратуру и СМИ.

"А по-моему, это замечательный пример ответственного отношения к делу, - пишет Варламов. - Во-первых, если родители не научили своих детей каким-то элементарным вещам, например, тому, что нельзя материться во время урока – это только их проблемы. Во-вторых, мат – неотъемлемая часть русского языка, и, будьте уверены, десятиклассники прекрасно знают все матные слова. И раз уж они используют их когда им вздумается, нет ничего страшного в том, что они помучались с ними у доски.

Что касается учительницы, она просто хорошо делала свою работу. Может, эти школьники хотя бы запомнят, как пишется слово "д...ёб", если уж они не в состоянии изучать остальные аспекты русского языка.

Вместо того, чтобы увольнять такого преподавателя, ей надо выписать премию. А мэрия Уссурийска и прокуратура Приморского края могли бы найти себе дела поважнее, чем слушать неадекватных мамаш".

В настоящее время по факту "нецензурного урока" в уссурийской школе №14 проводит проверку прокуратура края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментарии: 1

  1. Джон от 9.02.2020 17:19
    Вот тут я с ним полностью согласен, а яжматерям надо самим следить за воспитанием своих балбесов

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