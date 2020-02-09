"Ей нужно премию дать, а не увольнять" - блогер об учительнице из Уссурийска

Известный блогер высказался о скандальной истории в школе Уссурийска.

Напомним, учительница школы №14 нестандартно отреагировала на мат в классе, пригласив учеников к доске и предложив им разобрать слово "д...ёб" и выражение "пошёл на х.й". Школьники рассказали об этом родителям. А те начали писать жалобы директору, в прокуратуру и СМИ.

"А по-моему, это замечательный пример ответственного отношения к делу, - пишет Варламов. - Во-первых, если родители не научили своих детей каким-то элементарным вещам, например, тому, что нельзя материться во время урока – это только их проблемы. Во-вторых, мат – неотъемлемая часть русского языка, и, будьте уверены, десятиклассники прекрасно знают все матные слова. И раз уж они используют их когда им вздумается, нет ничего страшного в том, что они помучались с ними у доски.

Что касается учительницы, она просто хорошо делала свою работу. Может, эти школьники хотя бы запомнят, как пишется слово "д...ёб", если уж они не в состоянии изучать остальные аспекты русского языка.

Вместо того, чтобы увольнять такого преподавателя, ей надо выписать премию. А мэрия Уссурийска и прокуратура Приморского края могли бы найти себе дела поважнее, чем слушать неадекватных мамаш".

В настоящее время по факту "нецензурного урока" в уссурийской школе №14 проводит проверку прокуратура края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]