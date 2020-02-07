Провокационное видео, снятое школьницей на уроке русского языка, появилось в соцсети

В социальной сети Instagram на странице пользователя mark2_che появилось провокационное видео, которое было заснято школьнице на уроке русского языка.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ussurnet, инцидент произошёл в общеобразовательной школе №14 в Уссурийске.

Дело в том, что учитель позволила на уроке разбирать слово, которое является нецензурным.

Многие пользователи социальной сети пришли в шок от увиденного, сказав, что такое поведение является непозволительным, и что таких «учителей» необходимо держать подальше от школьников.

«У нас такое было. Кто-то из учеников написал матерное слово и учитель разбирал на ошибки и этим опозорил ученика», - сообщает один из юзеров.





Между тем некоторые пользователи соцсети встали на защиту учителя, так один из комментаторов утверждает, что этому видео уже полтора года.

"И выложили его совсем не потому, что борются за правду, а потому что хочется из своих детей сделать отличников, а учитель не ставит 5. Детей своих лучше нужно воспитывать, чтобы не позволяли себе материться на уроках...", - негодует pavlinovae @olesy_bub3.

По данным Vl.ru, видео действительно снято полтора года назад. Ученики пожаловались родителям. Те обратились к директору школы с просьбой отстранить учителя от уроков. Директор отказал: педагогов и так не хватает. Родители не оставляли попыток уволить учительницу, обращались в ГОРОНО. Когда поняли, что это ни к чему не приводит, выложили видео в соцсети.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]