«Я оборонялась»: избившая парня-инвалида в Арсеньеве студентка отрицает свою вину

Как сообщается в паблике @arstv, в газете «Северное Приморье» будет опубликовано официальное заявление дирекции колледжа, в котором произошло публичное избиение парня-инвалида, — сообщают «Вести: Приморье».

Соцсеть публикует цитату заместителя директора Приморского индустриального колледжа по воспитательной работе Ирины Кузнецовой: «Эта девушка попала в наше поле зрения до этого инцидента. С ней началась проводиться индивидуальная профилактическая работа», — объясняет представитель учебного заведения.

Ирина Кузнецова рассказала, что девушка за короткий срок обучения уже успела встать на учет у социального педагога и педагога-психолога, так как уже была замечена в других правонарушениях.

«Мы не замалчиваем такие факты и хотим, чтобы подобное никогда не повторялось. Я третий год работают в этой должности и шокирована случившимся», — пояснила сотрудница колледжа.

Также Ирина Кузнецова добавила, что в процессе выяснения обстоятельств произошедшего студентка отрицает свою вину: «По ее словам, не она первой нападала, она оборонялась. Полиция разберется, кто прав».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru