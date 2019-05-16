«Я оборонялась»: избившая парня-инвалида в Арсеньеве студентка отрицает свою вину
Как сообщается в паблике @arstv, в газете «Северное Приморье» будет опубликовано официальное заявление дирекции колледжа, в котором произошло публичное избиение парня-инвалида, — сообщают «Вести: Приморье».
Соцсеть публикует цитату заместителя директора Приморского индустриального колледжа по воспитательной работе Ирины Кузнецовой: «Эта девушка попала в наше поле зрения до этого инцидента. С ней началась проводиться индивидуальная профилактическая работа», — объясняет представитель учебного заведения.
Ирина Кузнецова рассказала, что девушка за короткий срок обучения уже успела встать на учет у социального педагога и педагога-психолога, так как уже была замечена в других правонарушениях.
«Мы не замалчиваем такие факты и хотим, чтобы подобное никогда не повторялось. Я третий год работают в этой должности и шокирована случившимся», — пояснила сотрудница колледжа.
Также Ирина Кузнецова добавила, что в процессе выяснения обстоятельств произошедшего студентка отрицает свою вину: «По ее словам, не она первой нападала, она оборонялась. Полиция разберется, кто прав».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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