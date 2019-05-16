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«Я оборонялась»: избившая парня-инвалида в Арсеньеве студентка отрицает свою вину

«Я оборонялась»: избившая парня-инвалида в Арсеньеве студентка отрицает свою вину

Фото: Инстаграм @arstv

Как сообщается в паблике @arstv, в  газете «Северное Приморье» будет опубликовано официальное заявление дирекции колледжа, в котором произошло публичное избиение парня-инвалида, — сообщают «Вести: Приморье».

Соцсеть публикует цитату заместителя директора Приморского индустриального колледжа по воспитательной работе Ирины Кузнецовой: «Эта девушка попала в наше поле зрения до этого инцидента. С ней началась проводиться индивидуальная профилактическая работа», — объясняет представитель учебного заведения. 

Ирина Кузнецова рассказала, что девушка за короткий срок обучения уже успела  встать на учет у социального педагога и педагога-психолога, так как уже была замечена в других правонарушениях. 

«Мы не замалчиваем такие факты и хотим, чтобы подобное никогда не повторялось. Я третий год работают в этой должности и шокирована случившимся», — пояснила сотрудница колледжа. 

Также Ирина Кузнецова добавила, что в процессе выяснения обстоятельств произошедшего студентка отрицает свою вину: «По ее словам, не она первой нападала, она оборонялась. Полиция разберется,  кто прав».


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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