Новости Общество Происшествия

Сегодня, 00:26
 

Вандалов, разрушивших скейтпарк в Арсеньеве, к ответственности не привлекут

Вандалов, разрушивших скейтпарк в Арсеньеве, к ответственности не привлекут

Фото: Инстаграм @arstv


Отделались нравоучительной беседой и пообещали записаться в одну из секций спортшколы «Полет» — так закончилось дело о разгроме скейтплощадки в Арсеньеве, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на местный паблик  @arstv.

Директор спортивной школы «Полет», к которой относится площадка, оборудованная для занятий скейтбордеров и роллеров, встретился с хулиганами, которые устроили на ней разгром.

Как ранее сообщали «Вести: Приморье»,  видео с камер наблюдения опубликовал арсеньевский паблик @arstv с призывом опознать нарушителей. И буквально на следующий день фамилии троих учеников 6, 7и 8 классов уже были у директора спортивной школы Сергея Угарова.

Как сообщает автор блога,  подростки свою вину признали. «Дело не стали передавать в правоохранительные органы. Планировалось в качестве наказания привлечь их к труду, но директор решил, что хватит беседы. Накануне состоялась беседа с родителями, им объяснили меру ответственности. Дети пообещали записаться в секцию и не рушить ими не построенное», — сообщается в медиа-сообществе.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести









Отдых у моря