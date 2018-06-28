Вандалов, разрушивших скейтпарк в Арсеньеве, к ответственности не привлекут





Отделались нравоучительной беседой и пообещали записаться в одну из секций спортшколы «Полет» — так закончилось дело о разгроме скейтплощадки в Арсеньеве, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на местный паблик @arstv.

Директор спортивной школы «Полет», к которой относится площадка, оборудованная для занятий скейтбордеров и роллеров, встретился с хулиганами, которые устроили на ней разгром.

Как ранее сообщали «Вести: Приморье», видео с камер наблюдения опубликовал арсеньевский паблик @arstv с призывом опознать нарушителей. И буквально на следующий день фамилии троих учеников 6, 7и 8 классов уже были у директора спортивной школы Сергея Угарова.

Как сообщает автор блога, подростки свою вину признали. «Дело не стали передавать в правоохранительные органы. Планировалось в качестве наказания привлечь их к труду, но директор решил, что хватит беседы. Накануне состоялась беседа с родителями, им объяснили меру ответственности. Дети пообещали записаться в секцию и не рушить ими не построенное», — сообщается в медиа-сообществе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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