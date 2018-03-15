Вандалов, разрушивших скейтпарк в Арсеньеве, опознали благодаря соцсетям

Жители Арсеньева опознали хулиганов, которые разрушили скейтпарк, благодаря видео, распространившемуся в соцсетях, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм-паблик @arstv.

Фамилии подростков передали директору спортивной школы «Полет».

Хулиганы — учащиеся 6, 7, 8 классов, двое из них учатся в школе №3, один — из школы №1.

Как сообщает @arstv, уже состоялась встреча руководства спортшколы с родителями двух хулиганов. Им будет определено наказание своими руками вместе с детьми произвести ремонт и уборку территории. Так же состоится встреча с родителями третьего хулигана.

«Как отмечают наши подписчики, этой компании раньше все сходило с рук. Знаем, что в том районе школы 1 и школы 3 неизвестные разбивали окна в бывшем детсаде. Наверное, это тоже их рук дело?», — предполагают авторы канала.

Напомним, скейтпарк в Арсеньеве открыли меньше месяца назад, и он успел полюбиться детям и подросткам города. Как сообщали «Вести: Приморье» ранее, по просьбам жителей, возле парка установили дополнительное освещение, чтобы можно было проводить здесь больше времени и после захода солнца.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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