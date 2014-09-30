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Вчера, 23:14
 

Вандалы разгромили новый скейтпарк в Арсеньеве (фото, видео)

Вандалы разгромили новый скейтпарк в Арсеньеве (фото, видео)

Фото: Инстаграм @arstv

Трое подростков разгромили новый скейтпарк в Арсеньеве. Как сообщает паблик @arstv, с 20.40 до 21.00 трое школьников 12-14 лет пришли со стороны магазина «Центральный», — передают «Вести: Приморье».

Авторы видео предполагают, что, скорее всего, хулиганы там живут, так как они этим же путем вернулись обратно.

Отметим, что скейтпарк открылся в Арсеньеве менее месяца назад. Он стал  частью большой реконструкции сквера в честь 25-летия Арсеньева. Установили скейтпарк  в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Как рассказали в администрации Арсеньева, площадка пользуется популярностью вреди арсеньевских подростков. Буквально на днях возле нее установили дополнительный фонарь, чтобы любители скейтов и самокатов могли посещать площадку в вечернее время — с такой просьбой в администрацию обращались жители города, в том числе и через социальные сети.

Вся территория обновленного сквера находится под видеонаблюдением. Видеокамеры с функцией распознавания лиц установлены на зданиях ДК «Прогресс» и спортивной школы «Полет», находящихся рядом. 

Именно эти камеры и запечатлели юных вандалов. Информацию от людей,  которые узнали подростков, ждет  руководство СК "Полет"  по телефону +79140769111.

 

 

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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