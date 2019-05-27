"Это ужас, собачий кайф": школьников в Арсеньеве застали за опасной забавой

Опасную забаву подростков сняли на видео в Арсеньеве.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на arstv, эта забава в народе называется "собачий кайф". Игры с асфиксией (уду́шьем) — умышленное перекрытие доступа кислорода к мозгу с целью вызвать кратковременный обморок.

Именно за таким опасным занятием застали четверых девочек в Арсеньеве возле роддома.

"Это ужас, школьники забавляются. Делают так называемый "собачий кайф", от этих действий можно сделаться дурачком, или может остановиться сердце", - сообщает паблик.

Очевидцы сделали замечание девочкам, но те лишь отошли в сторону и продолжили развлекаться.

Кроме того, несовершеннолетние курили и ругались матом. Возможно родители узнают своих чад на фото и проведут с ними воспитательную работу, пока не случилась беда.

Дело в том, что так называемый "собачий кайф" может вызвать кислородное голодание мозга и недостаточность уклекислоты в крови. При обоих механизмах жертва может испытывать мимолётные галлюцинации или сновидения и приходить в сознание с краткосрочной потерей памяти и непроизвольными движениями рук и/или ног. Нормальное состояние, как правило, наступает в течение нескольких секунд, но эти мероприятия могут вызвать постоянную травму головного мозга или даже смерть.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]