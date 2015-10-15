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"Ужас. 90-е возвращаются": житель Приморья лишился элитного автомобиля

"Ужас. 90-е возвращаются": житель Приморья лишился элитного автомобиля

Источник фото: Скрин видео

Автомобиль "Лексус" сгорел минувшей ночью в Лесозаводске, - сообщает "Вести: Приморье".

По данным arstv, в 3 часа ночи во дворе дома № 12 по улице Горького в Арсеньеве загорелся кроссовер "Лексус". Оперативно прибывший наряд пожарных быстро справился с огнём. Другие рядом стоящие автомобили их владельцы успели отогнать на безопасное расстояние.

Причину возгорания выяснит следствие. Главная версия случившегося от владельца пострадавшего дорогого авто - поджог. Видеокамера наружного наблюдения запечатлила преступление.

"Ужас. 90-е возвращаются", "Видимо кому-то дорогу перешли", "Завистников много, а может конкуренты. Хочется посочувствовать хозяйну, машину очень жалко",- обсуждает произошедшее Сеть.

 

Видео - arstv

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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