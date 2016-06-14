Полиция установила подозреваемых в поджоге элитного авто в Приморье

Полиция установила подозреваемых в поджоге элитного авто на проспекте Горького в Арсеньеве, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на arstv.

Напомним, в 3 часа ночи во дворе дома № 12 по улице Горького в Арсеньеве загорелся кроссовер "Лексус". Оперативно прибывший наряд пожарных быстро справился с огнём. Другие рядом стоящие автомобили их владельцы успели отогнать на безопасное расстояние.

Главная версия случившегося от владельца пострадавшего дорогого авто - поджог. Видеокамера наружного наблюдения запечатлила преступление.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru