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Полиция установила подозреваемых в поджоге элитного авто в Приморье

Полиция установила подозреваемых в поджоге элитного авто в Приморье

Источник фото: Скрин видео

Полиция установила подозреваемых в поджоге элитного авто на проспекте Горького в Арсеньеве, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на arstv.

Напомним,  в 3 часа ночи во дворе дома № 12 по улице Горького в Арсеньеве загорелся кроссовер "Лексус". Оперативно прибывший наряд пожарных быстро справился с огнём. Другие рядом стоящие автомобили их владельцы успели отогнать на безопасное расстояние.

Главная версия случившегося от владельца пострадавшего дорогого авто - поджог. Видеокамера наружного наблюдения запечатлила преступление.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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