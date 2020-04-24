Дело о поджоге нескольких авто взяла под личный контроль прокуратура края
Обратная связь. Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела по факту поджога. Прокуратурой Приморского края изучено видео, на котором пожилая женщина обращается с жалобой о поджоге автомобиля, сообщают «Вести:Приморье».
Установлено, что возле общежития по улице Анисимова, д. 88 в селе Вольно-Надеждинское произошёл поджог автомашины. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в том числе устанавливается юридическая принадлежность автотранспортного средства.
Ход и результаты расследования уголовного дела взяты на контроль региональной прокуратурой, отметили в пресс-службе прокуратура ПК.
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