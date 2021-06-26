Возбуждено дело по факту нападения бойцовской собаки на малышку 5 лет

Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту нападения бойцовской собаки на ребенка, сообщают «Вести:Приморье».

Установлено, что 22 июня 2021 года в жилом доме по переулку Покровскому в городе Уссурийске на 5-летнего ребёнка напала бойцовская собака. В результате нападения девочки причинен тяжкий вред здоровью в виде укушенных ран гортани и лица.

В настоящее время ребёнок находится в больнице под наблюдением врачей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

В настоящее время следственными органами устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. Прокуратура края поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, отметили в ведомстве.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, Бойцовская собака изуродовала 5-летнюю девочку в Приморье. Трагедия произошла несколько дней назад. Девочка гуляла с подружкой. В какой-то момент она захотела пить и пошла домой, позвав с собой Милену, которая и пострадала от стаффа. Вероятно, собака почувствовала незнакомца и накинулась на ребенка. Вцепилась в шею, разорвала гортань, лицо и глазницу.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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