Бойцовская собака изуродовала 5-летнюю девочку в Приморье

В Уссурийске пятилетняя девочка оказалась в зубах собаки бойцовской породы - стафф, сообщают «Вести:Приморье».

Трагедия произошла несколько дней назад. Девочка гуляла с подружкой. В какой-то момент она захотела пить и пошла домой, позвав с собой Милену, которая и пострадала от стаффа.

Вероятно, собака почувствовала незнакомца и накинулась на ребенка. Вцепилась в шею, разорвала гортань, лицо и глазницу.

Девочку госпитализировали в больницу. Ей была проведена операция. Малышку перевели в больницу во Владивосток. Сейчас девочка находится без сознания, её состояние оценивается как крайне тяжёлое, пишет newsbox24.tv.

Подробности трагедии устанавливаются полицией.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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