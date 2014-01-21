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«Плакала, звала родителей»: Случай на дороге взбудоражил сознание очевидцев

«Плакала, звала родителей»: Случай на дороге взбудоражил сознание очевидцев

Источник фото: pixabay.com

В Уссурийске мужчина спас 4-летнюю девочку от трагедии, которая могла случиться на оживленной дороге города, сообщают «Вести:Приморье».

Вечером в районе перекрестка улиц Воровского - Раковская внимание сотрудников ДПС привлекло большое скопление машин. Оказалось, неравнодушный мужчина обратил внимание на ребенка - девочку, которая без сопровождения взрослых оказалась на проезжей части.

Девочка была очень напугана, плакала, звала родителей.

В машине ДПС девочка рассказала, что потерялась. Полицейские сообщили о произошедшем в дежурную часть и передали ребенка инспекторам по делам несовершеннолетних.

Позже в дежурную часть полиции с сообщением о пропаже ребенка обратились родители девочки. Оказалось, что 4-летнюю дочь отец оставил в салоне автомобиля, отлучившись ненадолго со старшим ребенком. В это время малышка самостоятельно вышла из автомобиля и оказалась на проезжей части.

За ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних в отношении 40-летнего отца девочки полицейские составили протокол об административном правонарушении по статье 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Для принятия решения материалы направлены на комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, рассказали в пресс-службе отдела МВД России по городу Уссурийску.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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