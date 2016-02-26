Во Владивостоке семилетняя девочка поссорилась с родителями и ушла из дома

7-летняя девочка ушла из дома, расположенного в районе улицы Пушкинской во Владивостоке, из-за ссоры с матерью. Женщина, отправилась её искать.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по г. Владивостоку, водитель пассажирского автобуса увидел в своем салоне ребенка без сопровождения родителей и оповестил об этом полицию. Сотрудники патрульно-постовой службы незамедлительно прибыли на место и, забрав ребенка, передали его инспекторам по делам несовершеннолетних.

Инспекторами по делам несовершеннолетних проведены профилактические беседы с ребенком и его родителями.

Девочка возвращена в семью, а её мать привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Решается вопрос о постановке семьи на профилактический учет в инспекции по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Полиция выражает благодарность гражданам за бдительность, активную гражданскую позицию и незамедлительное обращение в органы внутренних дел.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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