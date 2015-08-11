Стоял на карнизе: полиция озвучила подробности случившегося

Во Владивостоке инспектор по делам несовершеннолетних разыскала мать ребенка, опасно стоящего на карнизе, сообщают «Вести:Приморье».

На одном из информационных пабликов в сети Интернет была размещена фотография с изображением ребенка, который стоит на карнизе балкона многоэтажного дома.

Инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции Первомайского района обратили внимание на данную публикацию и оперативно выехали на место происшествия. Опросив соседей, сотрудники полиции установили владельцев квартиры, а впоследствии личность ребенка и его родителей, отметили в пресс-службе УМВД России по г. Владивостоку.

Установлено, что 13-летний подросток находился в гостях у подруги, где вышел на балкон и перелез на внешнюю сторону карниза. Мальчик объяснил свой поступок тем, что хотел продемонстрировать ей свою силу и смелость.

Инспекторами по делам несовершеннолетних проведены профилактические беседы с ребенком и матерью.

Кроме того, родители привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Полиция Владивостока настоятельно рекомендует родителям обращать внимание на то, каким образом их дети проводят свободное время. Зачастую необдуманные подростковые поступки приводят к необратимым последствиям.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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