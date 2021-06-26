Мама изуродованной собакой 5-летней девочки рассказала подробности

В Уссурийске произошла трагедия, участником которой стали 5-летняя девочка и собака породы стафф, сообщают «Вести:Приморье».

Мама пострадавшей девочки обратилась к приморцам, которые рьяно кинулись обсуждать произошедшее. Одни уверяют, виновата мама, которая позволила малолетнему ребенку выйти на улицу без присмотра взрослого. Другие напротив, говорят, виноваты хозяева собаки, которая накинулась на ребенка.

Знаете, я мама, да, я виновата, что отпустила первый раз без своего присмотра, я следом выйти собиралась, просто не успела, 2-3 минуты и все это произошло, я всю жизнь буду винить себя, но сейчас хочу обнять, прижать к себе свою лялечку. Просто у нас два дома рядом, чужих нет, с детства ходят в гости друг к другу. Собака знала мою девочку, ведь играла там уже ни раз. И поэтому не боялась. Поймите, я не безответственная мать, никуда не отпускала, в этот день она прямо просилась, я следом выйти хотела,

пишет в комментариях паблика newsbox24.tv. olgamasalovazoloto.

При этом, в том же паблике свое отношение к произошедшему написала еще одна дочь женщины, ребенок которой пострадал от собаки, - _kuzya_696.

Люди, которые пишу комментарии по типу виновата мать, вы себя слышите. Район, в котором это произошло, самый спокойный в Уссурийске. Моя мама отпустила ребенка не на другой конец света, а всего лишь во двор дома напротив. Также она уже сама собиралась выйти к моей сестренке. У моей мамы трое детей. Она всех нас воспитала очень хорошо. Даже по отношению к чужим детям она очень хорошая. Не надо говорить, что она плоха мать, потому что отпустила одну, вы яжемамыдиванные. Мамочка, не слушай никого, ты у нас самая лучшая, и мы все тебя очень любим. Не трать нервы на плохих людей, держись, скоро все будет хорошо.

«Вести:Приморье», в свою очередь, желают скорейшего выздоровления девочке.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, Бойцовская собака изуродовала 5-летнюю девочку в Приморье. Трагедия произошла несколько дней назад. Девочка гуляла с подружкой. В какой-то момент она захотела пить и пошла домой, позвав с собой Милену, которая и пострадала от стаффа.

Вероятно, собака почувствовала незнакомца и накинулась на ребенка. Вцепилась в шею, разорвала гортань, лицо и глазницу.

Девочку госпитализировали в больницу. Ей была проведена операция. Малышку перевели в больницу во Владивосток. Сейчас девочка находится без сознания, её состояние оценивается как крайне тяжёлое.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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