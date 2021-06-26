Мама изуродованной собакой 5-летней девочки рассказала подробности
В Уссурийске произошла трагедия, участником которой стали 5-летняя девочка и собака породы стафф, сообщают «Вести:Приморье».
Мама пострадавшей девочки обратилась к приморцам, которые рьяно кинулись обсуждать произошедшее. Одни уверяют, виновата мама, которая позволила малолетнему ребенку выйти на улицу без присмотра взрослого. Другие напротив, говорят, виноваты хозяева собаки, которая накинулась на ребенка.
пишет в комментариях паблика newsbox24.tv. olgamasalovazoloto.
При этом, в том же паблике свое отношение к произошедшему написала еще одна дочь женщины, ребенок которой пострадал от собаки, - _kuzya_696.
«Вести:Приморье», в свою очередь, желают скорейшего выздоровления девочке.
Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, Бойцовская собака изуродовала 5-летнюю девочку в Приморье. Трагедия произошла несколько дней назад. Девочка гуляла с подружкой. В какой-то момент она захотела пить и пошла домой, позвав с собой Милену, которая и пострадала от стаффа.
Вероятно, собака почувствовала незнакомца и накинулась на ребенка. Вцепилась в шею, разорвала гортань, лицо и глазницу.
Девочку госпитализировали в больницу. Ей была проведена операция. Малышку перевели в больницу во Владивосток. Сейчас девочка находится без сознания, её состояние оценивается как крайне тяжёлое.