Автомобиль «изуродован» по-особому: в Арсеньеве ищут очевидца происшествия

В Арсеньеве во дворе жилого дома неизвестные обстреляли автомобиль, сообщают «Вести:Приморье».

Владелец рассказал, что припаркованный во дворе жилого дома по улице Октябрьской, 37г, был обстрелян из пневматического оружия. Повреждены стекла машины.

Мужчина просит оказать помощь тех, кто, может быть, видел подозреваемого.

В комментариях выразили сочувствие владельцу машины.

«У меня в начале зимы возле восьмого подъезда в бензобак выстрелили то же».

«Ищите перед кем накосячили, потому что рядом все автомобили целые!!! Кому то вы насолили!».

«Это точно не разборки. Дети с окон стреляют. У нас рабочую машину на Островского 1 во дворе так расстреляли. Сразу нашли дети увы. Ищи найдешь».

«Опять возвращаемся в 90? Хорошо хоть не взорвали. Арс опять рулит, когда научатся решать конфликты цивилизованно? 21 век на дворе, но к Арсу это не относится очевидно. Печалька печальная».

видео arstv

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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