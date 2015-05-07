Автомобиль «изуродован» по-особому: в Арсеньеве ищут очевидца происшествия
В Арсеньеве во дворе жилого дома неизвестные обстреляли автомобиль, сообщают «Вести:Приморье».
Владелец рассказал, что припаркованный во дворе жилого дома по улице Октябрьской, 37г, был обстрелян из пневматического оружия. Повреждены стекла машины.
Мужчина просит оказать помощь тех, кто, может быть, видел подозреваемого.
В комментариях выразили сочувствие владельцу машины.
«У меня в начале зимы возле восьмого подъезда в бензобак выстрелили то же».
«Ищите перед кем накосячили, потому что рядом все автомобили целые!!! Кому то вы насолили!».
«Это точно не разборки. Дети с окон стреляют. У нас рабочую машину на Островского 1 во дворе так расстреляли. Сразу нашли дети увы. Ищи найдешь».
«Опять возвращаемся в 90? Хорошо хоть не взорвали. Арс опять рулит, когда научатся решать конфликты цивилизованно? 21 век на дворе, но к Арсу это не относится очевидно. Печалька печальная».
видео arstv
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