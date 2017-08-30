Припаркованную во дворе машину жителя Владивостока облили кислотой
Полицейские устанавливают личность злоумышленника, облившего кислотой автомобиль горожанина. Хулиган испортил машину, припаркованную возле жилого дома.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, с сообщением о повреждении своего автомобиля в полицию в начале мая обратился житель Ленинского района. Мужчина пояснил, что вечером припарковал машину марки Mazda во дворе своего дома, а утром обнаружил, что её облили химической жидкостью.
По словам пострадавшего горожанина, в результате случившегося на кузове авто произошло серьёзное повреждение лакокрасочного покрытия, поэтому машину необходимо ставить в автосервис для покраски.
Мужчина также добавил, что не получал никаких угроз, поэтому не исключает, что машину мог испортить кто-то из местных жителей, кому не понравилось припаркованное авто.
По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку. Личность подозреваемого в порче чужого имущества устанавливается.
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