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Припаркованную во дворе машину жителя Владивостока облили кислотой

Припаркованную во дворе машину жителя Владивостока облили кислотой

Полицейские устанавливают личность злоумышленника, облившего кислотой автомобиль горожанина. Хулиган испортил машину, припаркованную возле жилого дома.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, с сообщением о повреждении своего автомобиля в полицию в начале мая обратился житель Ленинского района. Мужчина пояснил, что вечером припарковал машину марки Mazda во дворе своего дома, а утром обнаружил, что её облили химической жидкостью.

По словам пострадавшего горожанина, в результате случившегося на кузове авто произошло серьёзное повреждение лакокрасочного покрытия, поэтому машину необходимо ставить в автосервис для покраски.

Мужчина также добавил, что не получал никаких угроз, поэтому не исключает, что машину мог испортить кто-то из местных жителей, кому не понравилось припаркованное авто.

По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку. Личность подозреваемого в порче чужого имущества устанавливается. 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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