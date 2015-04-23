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Мужчина упал из окна на припаркованную машину во Владивостоке

Мужчина упал из окна на припаркованную машину во Владивостоке

Фото: Сибдепо

Мужчина выпал из окна шестого этажа дома по улице Станюковича и приземлился на припаркованную машину. Врачей вызвали местные жители, которые услышали душераздирающий крик.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "КП-Владивосток", мужчина приземлился на автомобиль "Toyota" одной из жительниц дома. Прибывшие на место врачи забрали пострадавшего в больницу, в тяжелом состоянии мужчина находится в реанимации.

Хозяйка машины вызвала полицию, чтобы зафиксировать ущерб и взыскать его со страховой компании.

Полиция по данному факту проводит проверку. Правоохранителям предстоит выяснить, по какой причине мужчина выпал из окна.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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