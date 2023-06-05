Хлопок и пламя: в Приморье во дворе жилого дома вспыхнул автомобиль

В Арсеньеве во дворе жилого дома накануне сгорела машина, - сообщает "Вести: Приморье".

Очевидцы утверждают, что слышали хлопок, перед тем, как вспыхнуло пламя. Инцидент произошел во дворе дома на улице Октябрьской 19/2.

"Взрывом зацепило и рядом стоявшую машину", - сообщает HARDКОРЮШКА.

Подробности пока неизвестны.

Источник видео - HARDКОРЮШКА.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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