Хлопок и пламя: в Приморье во дворе жилого дома вспыхнул автомобиль
В Арсеньеве во дворе жилого дома накануне сгорела машина, - сообщает "Вести: Приморье".
Очевидцы утверждают, что слышали хлопок, перед тем, как вспыхнуло пламя. Инцидент произошел во дворе дома на улице Октябрьской 19/2.
"Взрывом зацепило и рядом стоявшую машину", - сообщает HARDКОРЮШКА.
Подробности пока неизвестны.
Источник видео - HARDКОРЮШКА.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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