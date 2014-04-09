Еще одного разрушения моста боятся в приморцы (фото)

Мост через речку Дачную в Арсеньеве по гострассе (Стахановская) может рухнуть! Пользователь instagram arstv не поленился, вышел и сфотографировал под мостом состояние опор, сообщают «Вести:Приморье».

«Здравствуйте. Я сегодня ехал по мосту с трассы на Жуковского. Заметил, что моя машина едет наискосок проваливается правым боком. Образовалась некое углубление, яма, по перилам видно. Я спустился под мост и увидел такую картину: водой размыло опору, она разрушается. Это прямо на днях случилось. Хотелось бы, чтобы администрация города или края обратила на это внимание и подремонтировали мост. А то, не дай бог, случится какая-нибудь трагедия!» – рассказал очевидцем происходящего.

«Пока не повторится случай в Осиновке. Предлагаю не оставлять проблему. Поднимать по мере возможности. И ещё два моста через Дачную - по Калининской и Ленинской, они так же не в лучшем состоянии», «Пока не случится, не отреагирует к сожалению», «Тоже очень боспокоит этот мост, после зимы по нему страшно ездить, он заметно просел. Буквально за месяц. Наши управленцы видимо ждут пока рухнет, чтобы было кого обвинить. Особенно страшно, когда в 17-18 часов там образуется пробка....Ув.водители пропускайте хотя бы немного машины вперед, не вставайте в пробку на мосту», отмечают в комментариях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru