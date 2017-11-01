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"Если он рухнет, трагедии не избежать": еще один мост разваливается в Приморье
Так называемый "Горбатый мост" в селе Михайловка, а точнее сказать останки данного моста, соединяющий улицы Привокзальную и Дубининскую, может рухнуть в любую минуту, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Михайловский районный паблик в "Инстаграме".
"Мост нужный, по нему ходит много людей, в том числе мамочки с колясками, потому как в обход очень долго!!! Но он в таком состоянии, что ходить по нему очень опасно, - рассказывает местный житель. - Мост высотой 5-6 метров, и если он обрушится, то трагедии не избежать. Шансов выжить у упавшего вместе с мостом практически не будет!"
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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