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Рухнул еще один мост в Артеме

Рухнул еще один мост в Артеме

Ещё один пешеходный мост рухнул в Артёме. Правда, не такой глобальный, как в центре города, и «всего лишь» в районе автобусной остановки "Майхэ". Но он не менее важный для передвижения местных жителей, так как альтернативного пути для них просто нет, сообщают «Вести:Приморье».

Об этом рассказали пользователи instagram artem.news.plus. Ходить по останкам этого моста сейчас крайне опасно, не говоря уже о том, чтобы здесь могли передвигаться инвалиды на колясках и мамочки с детскими колясками.

Между тем, на данный мост, как и на весь построенный пешеходный тротуар от остановки "Бабушкина" до 17-го километра, судя по всему, ещё действует гарантийный пятилетний срок. И было бы неплохо, если бы в срочном порядке решили эту проблему.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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