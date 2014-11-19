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Вчера, 21:56

"Да он весь гнилой": новая угроза появилась на Рудневском мосту

"Да он весь гнилой": новая угроза появилась на Рудневском мосту

Источник фото: Скрин видео

У Рудневского моста во Владивостоке очередная "болячка". Накренился один из столбов на мосту, второй по счету, если ехать со стороны ул. Выселковой, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Инстаграм"-паблик "Рудневский мост".

Автоводителей просят соблюдать осторожность.

"Перила прогнили и столб вот-вот рухнет", " Да он весь гнилой. Снег на мосту, как трамплин. И если он начнет двигаться, ограждение не выдержит", - комментируют пользователи соцсети.

Напомним, Рудневский мост будут чистить этой ночью. Проезд по нему перекроют на пять часов, сообщает пресс-служба мэрии.

Движение транспорта по Рудневскому мосту будет ограничено с 01:00 до 06:00 среды, 2 декабря.

Автомобилистов просят выбирать альтернативные проезды на это время.

Видео -

 

Видео - "Рудневский мост"


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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