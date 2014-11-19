Игра в рулетку: Или кто станет жертвой разваливающегося моста во Владивостоке

Автомобилисты Владивостока, да и те, кто просто радеет за дороги города, всерьез обеспокоены состоянием Рудневского моста, сообщают «Вести:Приморье».

Так, один из автомобилистов стал очевидцем того, как по мосту передвигалась фура. Многие жители уже на протяжении нескольких лет обращают внимание на то, что мост требует ремонта. А водителям большегрузов не стоит по нему ездить.

На «персональной странице» Рудневского моста в инстаграм @rudnevsky_most появились жалобы на то, что и без того хрупкую конструкцию грозят уронить ездящие по ней большегрузы.

«Нет, не пугайтесь, я не упал, но все близко к тому, пока товарищи-грузовики будут кататься по мне, как по маслу. Страшно, очень страшно…», — написано на странице в социальной сети.

Напомним, в 2017 году было проведено очередное техническое обследование, которое показало, что при соблюдении ограничения скорости и нагрузок на мостовое сооружение его эксплуатация разрешена. Однако, движение по мосту большегрузам запрещено.

Ранее «Вести:Приморье» писали о том, что Рудневский мост атаковали груженые тягачи, а также о том, что Ситуацию с фурой на дороге обсуждают приморцы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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