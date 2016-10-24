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Вчера, 17:52

«Первый пошел, второй пошел»: Рудневский мост атаковали груженые тягачи (видео)

«Первый пошел, второй пошел»: Рудневский мост атаковали груженые тягачи (видео)

Источник фото: скрин видео dps_vl

Житель Владивостока стал очевидцем того, как водители тягачей нарушают правила движения, сообщают «Вести:Приморье».

Так, на видеорегистратор попали два автомобиля, которые решили проехать по данному участку, несмотря на то, что  проезд для данного вида транспорта ограничен.

Очевидец отметил, что проезжать по мосту стало все страшнее и страшнее.

«Видимо ждут когда рудневский рухнет?», «Надо значит гайцов там ставить, чтобы он их не пускали, раз по другому ни как, и штрафы тысяч по 50 сразу, вот тогда заработает система.», «Самое страшное что машины за ними поехали», «И самое интересное что никто не остановил», отметили в комментариях.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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