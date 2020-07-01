«Так есть он там или нет?»: Ситуация на мосту вызвала горячие споры приморцев
Житель Владивостока рассказал о ситуации, очевидцем котором стал на Рудневском мосту, сообщают «Вести:Приморье».
На кадры видеорегистратора автора поста попала манера вождения двух водителей. Мужчина задался вопросом, кто из тех, кто управлял автомобилями оказался прав в данной ситуации.
, пишет автор поста в dps.control.
Задача оказалась сложной для многих, кто садится за руль во Владивостоке. Одни утверждают, прав водитель Mazda. Другие говорят, тот, кто вел Toyota Prius.
Странным в этом случае кажется то, что автолюбители по-разному трактуют правила дорожного движения. Как оказалось, кто-то видит знак, который говорит о правоте одного из водителей на данном участке дороги. А кто-то уверяет, его там никогда не было. И задают вопрос, что это за знак.
«Поражаюсь с комментариев. Мазда едет прямо никого не трогает. Знака сужения нет, разметки сужения нет. Там максимум на взаимное перестроение это мах при котором Приус должен уступить».
«Где там знак? И правая полоса вообще там не сужается».
«А мазда права. С чего это он втулился? Правая полоса прямая с заездом на мост. Левая для поворота на снеговую. И с лева все пытаются на право и на мост».
«Знак стоит 1.20.2 , по идее правый должен уступить левому, знак стоит по оленьму , вот это точно могу сказать. Основной поток должен уступать всем и это бред».
«Но по ПДД Мазда права».
Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.
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